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    Игорь Бутман

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Музыкант Игорь Бутман. Архивное фото
    Российский саксофонист Игорь Бутман попал в базу сайта "Миротворец"
    00:44 19.05.2017
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    Согласно сообщению "Миротворца", музыкант попал в базу данных за "открытое оправдание российской агрессии, незаконную гастрольно-концертную деятельность в оккупированном Россией Крыму".
    Группа Уматурман выступила на базе Хмеймим в Сирии. Видео
    Группа "Уматурман" выступила на базе Хмеймим в Сирии 
    09:29 01.08.2016
    316РФ и США: железный занавес
    "Золотой саксофон" России Игорь Бутман открыл концерт известных российских музыкальных исполнителей на авиабазе Хмеймим в Сирии. "Гвоздем" музыкального вечера стало выступление группы "Уматурман".
    Музыкант Игорь Бутман на пресс-конференции в рамках Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party
    Бутман заявил, что написал письмо Обаме и планирует написать Порошенко
    18:51 30.08.2015
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    В воскресенье в Коктебеле Бутман сообщил, что у него, помимо российского, есть и американский паспорт, поэтому госдеп США прислал ему письмо, в котором порекомендовал музыканту не ехать в Крым.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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