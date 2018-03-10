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    Игорь Бакай

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Игорь Бакай. Архивное фото
    Экс-глава "Нафтогаза Украины" признан банкротом
    20:00 31.10.2017
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    Как следует из базы Арбитражного суда Москвы, в сентябре этого года Игорь Бакай и его жена Наталья Козицкая по заявлению кредитора в лице ПАО АКБ "Связь-Банк" признаны банкротами, суд ввел процедуру реализации их имущества.
    Деньги
    Экс-главе "Нафтогаза Украины" вменяют хищение сотен миллионов рублей
    19:14 31.10.2017
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    Экс-главе украинского "Нафтогаза" Игорю Бакаю вменяют хищение у холдинга "Металлоинвест" Алишера Усманова. Официально эти данные полиция не подтверждает.
    Игорь Бакай. Архивное фото
    В Москве арестован экс-глава "Нафтогаза Украины"
    16:27 31.10.2017
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    Дело возбуждено по статье российского Уголовного кодекса "Мошенничество в особо крупном размере". Игорю Бакаю может грозить до 10 лет заключения.
    Игорь Бакай. Архивное фото
    В Москве задержали экс-главу "Нафтогаза" - СМИ
    12:58 31.10.2017
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    По данным СМИ, на Игоря Бакая есть 10 заявлений от обманутых, и среди них заявление от российского миллиардера Алишера Усманова, который якобы одолжил ему 9 миллионов долларов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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