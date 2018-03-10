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    Игнат Кромской

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Антимайдановец Топаз Игнат Кромской
    Антимайдановца "Топаза" приговорили к восьми годам лишения свободы
    14:55 30.01.2018
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    Результатом оглашения приговора судьи для Игната Кромского стало восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества, хотя прокуратура настаивала на максимальном наказании.
    Активист антимайдана Топаз. Архивное фото
    "Антимайдановцу" "Топазу" продлили арест еще на 2 месяца
    05:20 23.12.2016
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    В прокуратуре Харьковской области проинформировали, что 22 декабря на очередном заседании Киевского районного суда Харькова Игнату Кромскому продлили арест на 60 суток.
    Игнат Кромский по кличке Топаз
    Суд в Харькове продлил арест "антимайдановцу" "Топазу"
    10:45 20.04.2016
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    Как сообщает отдел связей с общественностью и СМИ прокуратуры Харьковской области, Киевский райсуд Харькова принял решение о продлении ареста 19 апреля. Следующее заседание по "делу "Топаза" назначено на 15.00 26 мая.
    Игнат Кромский по кличке Топаз
    Суд по делу "Топаза" перенесли из-за неявки свидетелей
    23:59 04.04.2016
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    Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик, на заседание суда по делу "Топаза", не явились ни свидетели, которых планировалось допросить, ни потерпевшие.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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