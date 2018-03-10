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    Ицунори Онодэра

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Французский военный корабль-вертолетоносец класса Мистраль в Санкт-Петербурге
    Япония опасается за свою безопасность из-за "Мистралей" - Минобороны
    12:02 29.07.2014
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    Продажа французских вертолетоносцев типа "Мистраль" может оказать влияние на ситуацию "с точки зрения гарантий безопасности Японии", заявил во вторник министр обороны Японии Ицунори Онодэра.
    Флаг Японии
    Япония продлевает полномочия сотрудников сил самообороны в Украине
    18:50 06.06.2014
    473Спецоперация на востоке Украины
    Япония решила продлить срок командированных в Украину сотрудников сил самообороны в связи с нестабильной ситуацией в этой стране, об этом на заседании парламентского комитета сообщил министр обороны страны Ицунори Онодэра.
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