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    Густаво Бланко Лещук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Густаво Бланко Лещук. Архивное фото
    Назван лучший игрок 29-го тура украинской Премьер-лиги
    05:13 16.05.2017
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    Нападающий Густаво Бланко Лещук помог "Шахтеру", который еще в прошлом туре стал чемпионом, обыграть "Черноморец" со счетом 3:0. В активе аргентинца два гола.
    Дебютный гол Бланко-Лещука за горняков в матче с Сельтой. Видео
    Дебютный гол Бланко Лещука за "горняков" в матче с "Сельтой" 
    21:06 16.02.2017
    348
    Тайсон разогнал контратаку "горняков", Фред вывел Марлоса один на один, бразилец обыграл вратаря и пробил — мяч попал в спину Бонгонды, но на добивании был Бланко Лещук.
    ФК Шахтер. Архивное фото
    "Шахтер" открыл счет в матче с "Сельтой"
    20:42 16.02.2017
    152
    Тайсон разогнал контратаку "горняков", Фред вывел Марлоса один на один, бразилец обыграл вратаря и пробил - мяч попал в спину Бонгонды, но на добивании был Бланко Лещук.
    Густаво Бланко Лещук. Архивное фото
    Бланко Лещук о матче "Шахтера" с "Сельтой": у меня большие ожидания
    19:02 15.02.2017
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    Как заявил нападающий "горняков" Бланко Лещук, у него большие ожидания от предстоящих матчей команды с испанской "Сельтой", которую форвард называет сильной командой, с которой сложно играть.
    Густаво Бланко Лещук. Архивное фото
    Новичок "Шахтера" Бланко Лещук намерен побить голевой рекорд Адриано
    15:55 24.01.2017
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    Густаво Бланко Лещук заявил, что хочет превзойти Луиса Адриано по количеству забитых мячей. Адриано выступал за "Шахтер" с 2007 по 2015 год и стал лучшим бомбардиром в истории донецкого клуба, забив 128 мячей в 266 матчах.
    Бланко Лещук
    "Шахтер" подписал контракт с аргентинским нападающим Лещуком
    19:31 17.01.2017
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    Сообщается, что контракт горняков с аргентинским нападающим с украинскими корнями Бланко Лещуком, ранее игравшим за львовские "Карпаты", подписан сроком на три с половиной года.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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