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    Григорий Петровский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Снос памятника Петровскому в Первомайске
    Как сносили памятник Петровскому в Первомайске 
    06:29 21.02.2016
    450Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    В Первомайске Николаевской области активистами был повален памятник советскому политическому деятелю Григорию Петровскому, сообщил председатель ВО "Свобода" в Николаевской области Демид Губский на своей странице в Facebook.
    Снос памятника Петровскому в Первомайске
    В Первомайске активисты снесли памятник Петровскому
    01:38 21.02.2016
    259Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    По сообщению председателя ВО "Свобода" в Николаевской области Демида Губского, активисты снесли памятник Григорию Петровскому в городском парке Первомайска.
    Снос памятника Петровскому в Днепропетровске
    Снос памятника Петровскому: патриотизм-вандализм
    20:05 02.02.2016
    1324Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Памятник одному из "отцов" Красного террора и Голодомора в Украине Григорию Петровскому местные активисты повалили при попустительстве властей еще в пятницу, 29 января. Но факт вандализма продолжают обсуждать в Днепропетровске до сих пор.
    Снос памятника Петровскому в Днепропетровске
    Декоммунизация по-днепропетровски: как пал Петровский 
    23:53 29.01.2016
    1164На металлолом. Украина против советских памятников.
    В Днепропетровске радикально настроенные патриоты повалили памятник Григорию Петровскому. После чего толпа с криками "Слава Украине! Героям слава!" залезла на спину и шею исполинской скульптуры.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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