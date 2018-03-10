В Первомайске Николаевской области активистами был повален памятник советскому политическому деятелю Григорию Петровскому, сообщил председатель ВО "Свобода" в Николаевской области Демид Губский на своей странице в Facebook.
Памятник одному из "отцов" Красного террора и Голодомора в Украине Григорию Петровскому местные активисты повалили при попустительстве властей еще в пятницу, 29 января. Но факт вандализма продолжают обсуждать в Днепропетровске до сих пор.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.