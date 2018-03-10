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    Григорий Иоффе

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Пульт от телевизора
    В Крыму прокомментировали планы Киева расширить телевещание
    23:12 16.12.2017
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    По словам главы общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, расширение вещания на полуостров является "очередным украинским бизнес-проектом, которым прикрываются для хищения бюджетных средств".
    Денежные купюры гривны Украины
    В Крыму сообщили, когда поставят точку с украинскими кредитами
    10:33 16.08.2017
    290Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По словам главы Общественной палаты Крыма Григория Иоффе, вопрос кредитов, взятых в украинских банках, будет решен в сентябре принятием крымского закона на основании нормативного акта, который принят в Государственной думе.
    Григорий Иоффе (слева). Архивное фото
    Рост цен в Крыму не связан с дефицитом продуктов – Иоффе
    02:15 27.12.2016
    164Новый год - новая энергоблокада Крыма
    По словам главы Общественной палаты Крыма Григория Иоффе, нужно жестко наказывать тех людей, которые необоснованно поднимают цены, особенно на продукты питания.
    Заседание комиссии по разработке проекта новой конституции Крыма. Григорий Иоффе (слева)
    Новая конституция Крыма повышает статус парламента, заявил Иоффе
    19:48 09.04.2014
    33Присоединение Крыма к РФ
    Глава конституционной комиссии Григорий Иоффе заявил, что парламент Крыма, согласно проекту новой конституции, будет законодательным органом, а не только представительным.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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