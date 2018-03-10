По словам главы Общественной палаты Крыма Григория Иоффе, вопрос кредитов, взятых в украинских банках, будет решен в сентябре принятием крымского закона на основании нормативного акта, который принят в Государственной думе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.