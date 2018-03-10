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    Гоша Куценко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Актер Гоша Куценко
    Гоша Куценко: очень жалею, что в начале конфликта не поехал в Украину
    11:35 06.10.2016
    68715Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По мнению российского актера, искусство ужиться на этой Земле — вот самое высокое в мире искусство. Куценко также отметил, что гордится тем, что у него есть зрители в Украине.
    Актер Гоша Куценко
    Жену актера Гоши Куценко обокрали в московском магазине
    12:48 18.03.2013
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    Московские полицейские разыскивает карманницу, которая похитила деньги и документы из сумочки супруги известного российского актера Гоши Куценко, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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