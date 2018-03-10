Сооснователь американской рок-группы Eagles Гленн Фрей скончался в возрасте 67 лет в Нью-Йорке, сообщается на сайте группы. Гитарист Фрей является соавтором таких популярных песен, как Hotel California и Life in the Fast Lane.
Как сообщается, Фрей страдал от множества заболеваний - ревматоидного артрита, острого язвенного колита и пневмонии. Гитарист Гленн Фрей является соавтором таких популярных песен, как Hotel California и Life in the Fast Lane.
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