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    Глеб Грозовский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Настоятель храма Иоанна Воина в деревне Верево Ленинградской области Глеб Грозовский
    Грозовский запрещен в священнослужении до окончания следствия
    14:03 19.11.2013
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    По версии следствия, в отеле, расположенном на территории детского лагеря православного клуба путешественников "Филадельфия" в Греции, Грозовский совершил "насильственные действия сексуального характера" в отношении двух девочек.
    Настоятель храма Иоанна Воина в деревне Верево Ленинградской области Глеб Грозовский
    Аккаунт "ВКонтакте" обвиненного в педофилии священника заблокирован
    09:08 07.11.2013
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    При этом аккаунт Грозовского в "Твиттере" по-прежнему активен, но последняя запись там датирована 15 сентября.
    Настоятель храма Иоанна Воина в деревне Верево Ленинградской области Глеб Грозовский
    Духовник игроков "Зенита" назвал обвинения в педофилии сфабрикованными
    16:55 06.11.2013
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    "Все православные родители на моей стороне и знают, что обвинения сфабрикованы и являются следствием моей социальной активности и твердой гражданской позиции", - написал священник в ВКонтакте.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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