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    Гюльчехра Бобокулова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Няня Гюльчехра Бобокулова в суде
    Суд над няней, жестоко убившей малолетнего ребенка в Москве 
    05:59 04.03.2016
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    Следователи намерены в ближайшее время установить мотив убийства. Как заявил в четверг официальный представитель СКР Владимир Маркин, с этим могут быть сложности из-за диагноза Гюльчехры Бобокуловой.
    Рассмотрение ходатайства следствия об аресте Г. Бобокуловой
    Арест няни, подозреваемой в жестоком убийстве ребенка в Москве 
    09:58 02.03.2016
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    Пресненский суд Москвы в среду заключил под стражу до 29 апреля няню из Узбекистана Гюльчехру Бобокулову, подозреваемую в жестоком убийстве ребенка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
    На месте убийства 4-летней девочки в Москве
    На месте убийства четырехлетней девочки в Москве 
    09:50 01.03.2016
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    Шокирующее происшествие случилось в Москве в понедельник: утром у метро "Октябрьское поле" была задержана женщина, гражданка Узбекистана, ходившая около метро с головой мертвого ребенка и громко кричавшая.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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