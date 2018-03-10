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    Гильермо Джонс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Бокс. Бой Дениса Лебедева и Гильермо Джонса
    WBA: Лебедев и Джонс должны договориться о реванше до 31 октября
    17:13 25.10.2013
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    Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила, что представители российского тяжеловеса Дениса Лебедева и панамца Гильермо Джонса должны договориться о матче-реванше до 31 октября.
    Бокс. Бой Дениса Лебедева и Гильермо Джонса
    Кинг хочет провести бой-реванш Лебедев-Джонс как можно быстрее
    09:53 21.10.2013
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    Промоутер панамского тяжеловеса Гильермо Джонса Дон Кинг передал личное письмо российскому бизнесмену и промоутеру Андрею Рябинскому с изложением своей позиции относительно боя-реванша с россиянином Денисом Лебедевым.
    Бокс. Бой Дениса Лебедева и Гильермо Джонса
    WBA лишила Джонса титула за допинг, чемпионом объявлен Денис Лебедев
    18:28 18.10.2013
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    Гильермо Джонс в мае нынешнего года в Москве выиграл титульный бой у российского чемпиона мира WBA в тяжелом весе Дениса Лебедева нокаутом в 11-м раунде.
    Бокс. Поединок между Д.Лебедевым и С.Сильгадо
    WBA назначила торги по бою Лебедева с Джонсом на 6 февраля
    07:54 25.01.2013
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    Руководство Всемирной боксерской ассоциации (WBA) приняло решение назначить торги за право организации боя между россиянином Денисом Лебедевым и панамцем Гильермо Джонсом на начало февраля.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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