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    Гия Гецадзе

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Брак. Архивное фото
    Замминистра юстиции: скоро заключить брак можно будет через интернет
    18:36 17.07.2016
    317Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    Заместитель министра юстиции Гия Гецадзе сообщил, что в планах министерства упростить и ускорить процедуру заключения брака в Украине, вплоть до того, что если у пары есть электронно-цифровая подпись, они смогут сделать это не выходя из дома.
    Гия Гецадзе
    Реформа тюрем и быстрая регистрация браков. Интервью замминистра юстиции
    12:26 01.07.2016
    419Судебная и конституционная реформы в Украине
    Заместитель министра юстиции Гия Гецадзе рассказал о реформе пенитенциарной службы, об упрощении процедур регистрации актов гражданского состояния, изменениях Конституции в части правосудия, а также о важности контроля власти со стороны общества.
    Открытие выставки уникальных документов Национального архивного фонда Украины, посвященной 70-й годовщине Победы над нацизмом в Европе
    Картинки с выставки: отечественной войной в Украине назвали АТО
    19:38 07.05.2015
    1400День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    В столице открылась выставка уникальных документов времен ВОВ, призванная показать роль Украины в победе над нацизмом. Впрочем, организаторы превратили мероприятие в откровенно политическую акцию.
    Гия Гецадзе
    Грузинский гражданин Гия Гецадзе назначен замминистра юстиции
    21:42 04.02.2015
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    Гия Гецадзе, по данным Павла Петренко, будет отвечать за антикоррупционную деятельность министерства юстиции Украины и за реформирование государственных регистрационной и исполнительной служб.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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