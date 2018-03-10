Заместитель министра юстиции Гия Гецадзе сообщил, что в планах министерства упростить и ускорить процедуру заключения брака в Украине, вплоть до того, что если у пары есть электронно-цифровая подпись, они смогут сделать это не выходя из дома.
Заместитель министра юстиции Гия Гецадзе рассказал о реформе пенитенциарной службы, об упрощении процедур регистрации актов гражданского состояния, изменениях Конституции в части правосудия, а также о важности контроля власти со стороны общества.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.