наверх
10.03.201808:16
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Герберт Макмастер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Боевые стрельбы танковой бригады ВСУ. Архивное фото
    В Вашингтоне пообещали продолжить поставки оружия Киеву
    09:25 03.12.2017
    276Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Герберт Макмастер высказался по вопросу отношений Вашингтона и Москвы, заявив, что США должны противостоять "дестабилизирующему поведению России". По его словам, поставки нелетальной помощи укрепляют оборонные возможности Киева.
    Герберт Раймонд Макмастер
    Макмастер: Трамп будет противостоять "разрушительному поведению" РФ в Украине
    21:25 12.05.2017
    468США - Россия: санкции преткновения
    По словам советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера, президент Трамп четко дал понять, что будет противостоять разрушительному поведению России, в частности, поддержке режима Асада в Сирии, ее действиям в Украине.
    Герберт Раймонд Макмастер
    Советник Трампа об угрозе КНДР: нужно быть готовым к военным действиям
    19:59 30.04.2017
    280Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Как заявил советник президента США, КНДР представляет серьезную угрозу для США. По его словам, администрация США предпочла бы "работать с другими" странами и разрешить эту проблему, "не прибегая к военным действиям".
    Герберт Раймонд Макмастер
    У США и России есть перспективы для сотрудничества - советник Трампа
    17:17 30.04.2017
    338Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Как заявил помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, отношения с Россией в первые 100 дней президентства Трампа не изменились.
    Герберт Раймонд Макмастер
    Советник Трампа обвинил Россию в подрывной деятельности в Европе
    03:31 17.04.2017
    566США - Россия: санкции преткновения
    По словам советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Герберта Макмастера, поддержка Россией "такого рода чудовищного режима" президента Сирии Башара Асада вызывает вопросы, как и "подрывная деятельность России в Европе".
    Герберт Раймонд Макмастер
    США не потерпят ядерных испытаний Северной Кореи - советник Трампа
    22:47 16.04.2017
    414Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Как заявил заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Раймонд Макмастер, президент США Дональд Трамп не позволит Северной Корее ставить Соединенные Штаты или их региональных союзников под угрозу.
    Флаги США и России
    Макмастер: отношения США и России на самом низком уровне
    19:16 16.04.2017
    357
    По словам Макмастера, недавний визит госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву "произошел в правильное время", и это "время провести жесткий разговор с Россией" о поддержке режима президента Сирии Башара Асада.
    Герберт Макмастер
    США попытались избежать при ударе жертв с российской стороны - Белый дом
    06:33 07.04.2017
    421Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заявил, что США "пытались по возможности избежать жертв с российской стороны".
    Цветы у здания МИД РФ в связи с кончиной постпреда России при ООН В.Чуркина
    О чем пишут в мире: смерть Чуркина, новый советник нацбезопасности США
    11:57 21.02.2017
    1446
    Скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин, Трамп выбрал нового советника президента США по нацбезопасности, убитый Ким Чен Нам несколько лет страдал паранойей, а под австралийским Мельбурном самолет упал на торговый центр.
    Герберт Макмастер
    Советником Трампа по нацбезопасности назначен Герберт Макмастер
    07:29 21.02.2017
    262Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Как отмечается, президент США Дональд Трамп назвал генерал-лейтенанта Макмастера главой совета национальной безопасности, генерал-лейтенант Кейт Келлогг остается главой аппарата СНБ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги