Герберт Макмастер высказался по вопросу отношений Вашингтона и Москвы, заявив, что США должны противостоять "дестабилизирующему поведению России". По его словам, поставки нелетальной помощи укрепляют оборонные возможности Киева.
По словам советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера, президент Трамп четко дал понять, что будет противостоять разрушительному поведению России, в частности, поддержке режима Асада в Сирии, ее действиям в Украине.
Как заявил советник президента США, КНДР представляет серьезную угрозу для США. По его словам, администрация США предпочла бы "работать с другими" странами и разрешить эту проблему, "не прибегая к военным действиям".
По словам советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Герберта Макмастера, поддержка Россией "такого рода чудовищного режима" президента Сирии Башара Асада вызывает вопросы, как и "подрывная деятельность России в Европе".
Как заявил заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Раймонд Макмастер, президент США Дональд Трамп не позволит Северной Корее ставить Соединенные Штаты или их региональных союзников под угрозу.
По словам Макмастера, недавний визит госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву "произошел в правильное время", и это "время провести жесткий разговор с Россией" о поддержке режима президента Сирии Башара Асада.
Скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин, Трамп выбрал нового советника президента США по нацбезопасности, убитый Ким Чен Нам несколько лет страдал паранойей, а под австралийским Мельбурном самолет упал на торговый центр.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".