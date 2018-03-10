Глава наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин назвал месячники добровольной сдачи оружия, которые организовывают правоохранители, имитацией деятельности, не дающей никаких результатов.
Механизмы реализации конституционного права граждан на самозащиту законодательно не закреплены, поэтому люди вынуждены прибегать к нелегальным способам и покупать оружие на "черном рынке", считает эксперт Георгий Учайкин.
Больше 28 тысяч подписей собрала петиция о свободном владении украинцами огнестрельным оружием, при необходимых 25 тысячах. Готово ли общество к такому нововведению, рассказали эксперт оружейного рынка Алексей Максимов и психолог Олег Хомяк.
Предыдущие правительства боялись разрешать населению приобретать оружие, чтобы избежать вооруженных волнений, заявил председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.