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    Георгий Учайкин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Председатель Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин
    Учайкин: на руках у населения около 5 млн единиц незаконного оружия
    12:59 23.02.2017
    339Взрыв в здании полиции в Ровно
    Каждый украинец имеет право на самозащиту с огнестрельным оружием. Не исключено, что в ближайшее время все незаконное оружие будет легализовано.
    Арсенал оружия и боеприпасов, изъятый в ходе спецоперации в одном из общежитий Мариуполя
    Учайкин о месячниках сдачи оружия: полиция изымет все нелегальное оружие лет через 400
    14:05 24.02.2016
    213Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Глава наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин назвал месячники добровольной сдачи оружия, которые организовывают правоохранители, имитацией деятельности, не дающей никаких результатов.
    Армия Украины
    В тени. Власти толкают украинцев на нелегальные покупки оружия - Учайкин
    13:42 22.09.2015
    301Свободное владение оружием: за и против
    Механизмы реализации конституционного права граждан на самозащиту законодательно не закреплены, поэтому люди вынуждены прибегать к нелегальным способам и покупать оружие на "черном рынке", считает эксперт Георгий Учайкин.
    Автомат системы М.Калашникова
    Автомат в Украине можно купить сегодня за 1100 долларов - эксперт
    16:21 11.09.2015
    368
    Как отметил глава ООО "Украинская ассоциация владельцев оружием" Георгий Учайкин, ранее в Украине существовала схема реализации лишнего имущества МО, однако сейчас ее приостановил Кабмин.
    Пистолет. Архивное фото
    Нужно ли разрешить свободное владение огнестрельным оружием. Мнения экспертов
    18:27 06.09.2015
    1151Свободное владение оружием: за и против
    Больше 28 тысяч подписей собрала петиция о свободном владении украинцами огнестрельным оружием, при необходимых 25 тысячах. Готово ли общество к такому нововведению, рассказали эксперт оружейного рынка Алексей Максимов и психолог Олег Хомяк.
    Оружие. Архивное фото
    Большинство украинцев с недоверием относятся к владению оружием - психолог
    20:51 04.09.2015
    181Свободное владение оружием: за и против
    Ответственность общества за владение оружием возникнет только после того, как граждане это оружие получат. Процесс этот постепенный, со всеми драматическими ситуациями, считает психолог Олег Хомяк.
    Оружие. Архивное фото
    В Украине официально на руках 2,5 млн единиц огнестрельного оружия - эксперт
    23:34 05.06.2015
    79Криминализация украинского общества.
    Предыдущие правительства боялись разрешать населению приобретать оружие, чтобы избежать вооруженных волнений, заявил председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.
    Пресс-центр
    Оружие в руках украинцев: средство защиты или "решение" проблем? - пресс-конференция
    12:00 03.06.2015
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    В среду, 3 июня, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Институтская, 28-А) состоится пресс-конференция на тему "Оружие в руках украинцев: средство защиты или "решение" проблем?"
    Оружие. Архивное фото
    В Украине люди должны владеть оружием на законных основаниях — Учайкин
    09:35 28.05.2015
    290Криминализация украинского общества.
    Генпрокурор Виктор Шокин заявил, что люди должны иметь возможность защищать свою частную собственность с оружием в руках. Законопроект давно внесен на рассмотрение парламента.
    СБУ обезвредила в Одессе две преступные группы
    У людей на руках более 4,5 млн единиц нелегального оружия — Учайкин
    08:50 01.04.2015
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    Украина — единственная страна, где законодательно не урегулирован оборот оружия среди населения, что побуждает граждан обращаться к нелегальному рынку.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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