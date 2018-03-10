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    Георгий Арвеладзе

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Пресс-конференция Михаила Саакашвили и посла США в Украине Джеффри Пайетта
    Саакашвили не играет по правилам олигархов - политик
    19:34 10.07.2015
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    Саакашвили будет делать все для того, чтобы превратить Одессу в привлекательный для инвесторов регион, уверен экс-министр экономического развития и экс-руководитель АП Грузии Георгий Арвеладзе.
    Михаил Саакашвили в Одессе
    Саакашвили превратит Одессу в привлекательный для инвесторов регион - политик
    16:42 10.07.2015
    333Саакашвили в Одессе
    Экс-министр экономического развития и экс-руководитель АП Грузии Георгий Арвеладзе рассказал, что работал с Михаилом Саакашвили, для которого "в политике существует единственный определитель силы и успеха – это общественная поддержка".
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Грузинский политик: Саакашвили делает из Одессы "идеальную Украину"
    12:32 10.07.2015
    1271Саакашвили в Одессе
    Украина вновь обращается к грузинскому опыту в государственном управлении. Впрочем, согласно ему, реформы не помогут в случае коррумпированности верхушки власти – в этом случае необходим полный демонтаж системы и построение ее с нуля.
    Акция протеста против коррупции. Архивное фото
    Эксперт: конкретные результаты борьбы с коррупцией − увидеть арестованных людей
    10:34 30.01.2015
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    Во время "Революции роз" в Грузии 12 лет назад чиновников пообещали привлекать к уголовной ответственности за коррупцию. В Украине в 2004-м на Майдане звучали похожие лозунги.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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