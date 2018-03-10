Экс-министр экономического развития и экс-руководитель АП Грузии Георгий Арвеладзе рассказал, что работал с Михаилом Саакашвили, для которого "в политике существует единственный определитель силы и успеха – это общественная поддержка".
Украина вновь обращается к грузинскому опыту в государственном управлении. Впрочем, согласно ему, реформы не помогут в случае коррумпированности верхушки власти – в этом случае необходим полный демонтаж системы и построение ее с нуля.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.