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    Генрик Литвин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Генрик Литвин. Архивное фото
    Польша ожидает усиления безопасности в регионе после саммита НАТО - посол
    15:34 06.07.2016
    67АТО: в предчувствии военного положения.
    Также Польша ожидает от саммита НАТО в Варшаве подтверждения нераздельности и солидарности всех членов и партнеров альянса, заявил в среду посол страны в Украине Генрик Литвин.
    Чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Генрик Литвин. Архивное фото
    Посол Польши: референдум в Нидерландах - забота не Украины, а Евросоюза
    08:42 08.04.2016
    471Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Как быть после референдума, решат ЕС и Нидерланды. Украина же должна продолжать реформы, и отношение к ней поменяется, комментирует посол Польши в Украине Генрик Литвин итоги референдума в Нидерландах.
    Флаги Украины и ЕС
    ЕС политически готов к безвизовому режиму с Украиной - посол Польши
    06:37 08.04.2015
    452Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    Посол Польши в Украине Генрик Литвин не стал говорить о конкретных датах завершения внедрения безвизового режима, подчеркнув, что спекуляции с датами только усложняют этот процесс.
    Уголь
    Украина начала закупать уголь в Польше - СМИ
    09:17 06.12.2014
    1323Украина в тисках энергозависимости
    По словам Генрика Литвина, объемы поставок небольшие в связи с тем, что потребности Украины не всегда совпадают с возможностями Польши по поставляемым типам угля.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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