наверх
10.03.201818:07
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Геннадий Зубков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Батарея и кот
    Кабмин об отопительном сезоне. Инфраструктура готова почти на 100%
    10:51 02.10.2017
    1047Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Вице-премьер Геннадий Зубко сообщил, что уровень подготовки социальных объектов составляет 99,9%, жилой сектор - 99,4%. То, что касается котельных, которые отвечают за подачу тепла – также на уровне 99%.
    Кабинет министров Украины
    Кабмин разрешил внепланово проверять школы и детсады на пожарную безопасность
    13:14 20.09.2017
    140Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья
    По словам вице-премьера Геннадия Зубко, зафиксированы случаи, когда в течение полугода, года предписания, которые выписываются ГосЧС по плановым, внеплановым проверкам не выполняются.
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    Украина завершает сбор материалов по крушению Boeing под Донецком
    16:58 17.07.2015
    76Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    По словам Зубкова, "сегодня уголовная часть расследования практически подошла к концу, и есть уже предварительные выводы, техническое расследование уже завершается".
    Кабмин
    Кабмин ожидает назначения главы Госагентства по Донбассу на следующей неделе
    12:11 19.06.2015
    64Громкие отставки и назначения в Украине
    Как ожидается, на следующей неделе на заседании правительства будет назначен глава этого агентства – сознательный человек, который понимает, что нужно делать, каким образом предлагать проекты.
    Кабинет министров Украины
    Кабмин одобрил новый проект "Стены" на границе с РФ
    16:19 18.02.2015
    957
    Министр Геннадий Зубков, представляя новый проект строительства заградительных сооружений на границе с РФ, отметил, что по проекту достигается главная цель.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
    0
    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
    Все теги