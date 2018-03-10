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    Геннадий Воробьев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Геннадий Воробьев
    Умер глава Национального университета обороны Геннадий Воробьев
    16:09 11.02.2017
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    Как сообщается, на рабочем месте скончался один из руководителей украинской армии генерал-полковник Геннадий Воробьев. Он руководил на передовой в 2014-2016 годах.
    Степан Полторак. Архивное фото
    РФ не отказалась от планов захватить Украину - Полторак
    11:19 21.05.2016
    7017Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    По словам министра обороны, угроза никуда не делась, и украинцы должны об этом помнить. Полторак сделал данное заявление после представления нового и.о. начальника Национального университета обороны.
    Виктор Муженко. Архивное фото
    Снятие с поста начальника Генштаба Муженко не планируется - Минобороны
    13:11 29.01.2015
    255Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    Вместе с тем, в министерстве обороны также сообщили, что информация о том, что генерал-полковник Воробьев должен быть назначен начальником Генштаба вместо Муженко, не соответствует действительности.
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент: украинские силовики сдерживают атаки на Донбассе
    12:13 29.01.2015
    291Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    Петр Порошенко заявил, что по всей линии фронта на востоке Украины войска сдерживают наступление противников. По словам главы государства, Генштаб должен усилить генерал Воробьев.
    Танк Вооруженных Сил Украины
    Новым главой Генштаба могут назначить Воробьева - СМИ
    19:54 28.01.2015
    789Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    Воробьева называют возможным новым начальником Генштаба вместо Виктора Муженко, который после операции в Донецком аэропорту окончательно себя скомпрометировал, сообщил источник в одном из силовых ведомств.
    Министерство обороны Украины
    Порошенко вернул в Генштаб попавшего под люстрацию генерала
    17:08 28.01.2015
    278Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    В ходе встречи с начальником Генштаба, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым и Воробьевым Порошенко сообщил, что внесенные в закон изменения должны в среду поступить к нему на подпись. Также он подписал согласование кандидатуры Воробьева.
    Заседание СНБО
    Порошенко обсудил с силовиками укрепеление обороны в Дебальцево
    16:49 28.01.2015
    931Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    Президент Украины провел совещание с руководством Генерального штаба и СНБО, чтобы выработать решения по укреплению обороны в районе Дебальцево.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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