Воробьева называют возможным новым начальником Генштаба вместо Виктора Муженко, который после операции в Донецком аэропорту окончательно себя скомпрометировал, сообщил источник в одном из силовых ведомств.
В ходе встречи с начальником Генштаба, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым и Воробьевым Порошенко сообщил, что внесенные в закон изменения должны в среду поступить к нему на подпись. Также он подписал согласование кандидатуры Воробьева.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".