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    Геннадий Кобаль

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Газокомпрессорная станция
    Кабмин изобрел средство давления на поставщиков газа — Кобаль
    16:47 09.10.2015
    557
    Правительство обязало газовых поставщиков формировать страховой запас голубого топлива. По мнению экспертов, проблемы с запасами газа в ПХГ это не решит, однако значительно ударит по отечественным газодобытчикам.
    Газокомпрессорная станция
    Вопрос российского газа после зимы потеряет актуальность - эксперт
    07:24 06.10.2015
    693Газ из России: "зимний пакет".
    Газовый "зимний пакет" для Украины будет подписан, заявил президент Франции Франсуа Олланд по итогам переговоров "нормандской четверки" в Париже. Украина, ЕК и РФ в Брюсселе парафировали юридически обязательный протокол по "зимнему пакету".
    Газовая компрессорная станция
    Несмотря на благоприятную ситуацию, украинские ПХГ не заполнены - эксперт
    07:06 06.10.2015
    173Газ из России: "зимний пакет".
    Как отметил эксперт, обычно Украине надо 19 млрд кубов газа, чтобы стабильно пройти зиму, а сейчас накоплено меньше 16 млрд, "и это создает определенный дискомфорт и риски".
    Газокомпрессорная станция
    Особой заслуги Украины в низкой цене на российский газ нет - аналитик
    06:24 06.10.2015
    343Газ из России: "зимний пакет".
    Украина, ЕК и РФ в Брюсселе парафировали юридически обязательный протокол по "зимнему пакету", срок действия которого начинается с 1 октября 2015 года и заканчивается 31 марта 2016 года.
    Газокомпрессорная станция
    Зимой Украина получит газ по самым низким ценам - эксперт
    22:06 02.10.2015
    1489Газ из России: "зимний пакет".
    Аналитик консалтинговой компании Newfolk Геннадий Кобаль отметил, что, все проблемные вопросы между Украиной и Россией решены, а российский газ будет поставляться по самым низким за последние годы ценам.
    Трубопровод
    Из-за высоких налогов газодобывающие компании уходят из Украины - эксперт
    12:46 11.09.2015
    309Энергетика Украины в режиме ЧП.
    Добыча газа в Украине стала невыгодной. Из-за высоких налогов иностранные компании уходят из Украины, а государственное предприятие "Надра Украина" находится в запущенном состоянии, считает аналитик Геннадий Кобаль.
    Газовое хранилище. Архивное фото
    Поставки газа в ЕС сделают Украину менее зависимой от "Газпрома"
    08:56 24.04.2015
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    Европейские страны обратились к Украине продолжить транзит газа через ее территорию. Эксперты уверены: если Украина будет заключать сделки по поставке газа с Европой, то перестанет зависеть от "Газпрома".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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