Правительство обязало газовых поставщиков формировать страховой запас голубого топлива. По мнению экспертов, проблемы с запасами газа в ПХГ это не решит, однако значительно ударит по отечественным газодобытчикам.
Газовый "зимний пакет" для Украины будет подписан, заявил президент Франции Франсуа Олланд по итогам переговоров "нормандской четверки" в Париже. Украина, ЕК и РФ в Брюсселе парафировали юридически обязательный протокол по "зимнему пакету".
Аналитик консалтинговой компании Newfolk Геннадий Кобаль отметил, что, все проблемные вопросы между Украиной и Россией решены, а российский газ будет поставляться по самым низким за последние годы ценам.
Добыча газа в Украине стала невыгодной. Из-за высоких налогов иностранные компании уходят из Украины, а государственное предприятие "Надра Украина" находится в запущенном состоянии, считает аналитик Геннадий Кобаль.
Европейские страны обратились к Украине продолжить транзит газа через ее территорию. Эксперты уверены: если Украина будет заключать сделки по поставке газа с Европой, то перестанет зависеть от "Газпрома".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".