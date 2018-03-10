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    Гела Васадзе

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Гела Васадзе
    Грузия, выборы. Итоги для России и Украины
    14:35 10.10.2016
    6057Парламентские выборы в Грузии
    Политолог Гела Васадзе заявил, что после парламентских выборов в Грузии существенных изменений в правительстве ожидать не стоит, при этом победителей не поддерживает и 50% населения.
    Гела Васадзе
    Выборы в Грузии: власти боятся революции - Васадзе
    19:18 08.10.2016
    1434Парламентские выборы в Грузии
    Политолог Гела Васадзе в эфире радиостанции Голос Столицы подробно рассказал, как проходят выборы в Грузии и кто считается фаворитом борьбы за места в парламенте.
    День независимости Грузии
    Спецкор: День независимости Грузии как-то сразу не задался
    17:58 26.05.2016
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    В праздновании Дня независимости Грузии приняли участие войска НАТО. Более подробно о мероприятиях в честь события, в эфире радиостанции 106 FM рассказал журналист Гела Васадзе.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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