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    Гарри Поттер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Волшебное шоу Гарри Поттера в Британской библиотеке
    Гарри Поттер оккупировал Британскую библиотеку
    12:35 21.10.2017
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    Метлы ведьм, магические кристаллы, средневековые рецепты приготовления магических зелий и даже "философский камень" представлены на открывшейся в пятницу в Британской библиотеке выставке "Гарри Поттер: история магии".
    Презентация новой книги о Гарри Поттере
    За новую книгу о Поттере фанаты едва не подрались на презентации в Киеве
    06:44 02.10.2016
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    В новой книге известному волшебнику Гарри Поттеру 40 лет, он отец трех школьников, работает в министерстве магии, а главным героем становится его младший сын Альбус.
    Новая книга о Гарри Пттере. Видео
    Гигантские очереди за новой книгой о Гарри Поттере 
    17:09 31.07.2016
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    Очередь в магазин этой сети на Пиккадилли растянулась на многие сотни метров. Продажа книги "Гарри Поттер и проклятое дитя" стартовала в полночь по Гринвичу.
    Книга о Гарри Поттере
    Восьмая книга о Гарри Поттере выйдет в конце июля - СМИ
    19:30 10.02.2016
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    Книга называется "Гарри Поттер и проклятое дитя", состоит из двух частей и представляет собой не роман, а пьесу, в отличие от предыдущих семи частей. Это будет первая книга о Гарри Поттере за восемь лет.
    Сцена из фильма Гарри Поттер и Принц-полукровка
    В Великобритании проведут акцию "Ночь Гарри Поттера"
    19:46 14.10.2014
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    В Bloomsbury заявили, что специально для Ночи Гарри Поттера создадут специальный набор с шаблонами пригласительных билетов и плакатов, викторины, игры, а также элементы украшения мероприятия.
    Оса на цветке
    Новый вид ос назвали в честь персонажей книг о Гарри Поттере
    08:01 08.05.2014
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    Недавно открытому виду ос, распространенному в Таиланде, ученые дали название в честь дементоров - персонажей книг Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере.
    В одном из книжных магазинов Москвы
    Британская писательница напишет сценарий фильма о мире Гарри Поттера
    18:34 12.09.2013
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    Британская писательница Джоан Роулинг, создательница книг о волшебнике Гарри Поттере, напишет киносценарий о магическом мире, но уже без участия главного героя.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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