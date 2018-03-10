Метлы ведьм, магические кристаллы, средневековые рецепты приготовления магических зелий и даже "философский камень" представлены на открывшейся в пятницу в Британской библиотеке выставке "Гарри Поттер: история магии".
Книга называется "Гарри Поттер и проклятое дитя", состоит из двух частей и представляет собой не роман, а пьесу, в отличие от предыдущих семи частей. Это будет первая книга о Гарри Поттере за восемь лет.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".