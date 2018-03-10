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Меркель приедет в Мюнхен после визита в Москву, куда вместе с президентом Франции Франсуа Олландом она скоропалительно вылетела для переговоров с президентом Владимиром Путиным. Как ожидается, в субботу она прилетит в столицу Баварии, где выступит с речью.