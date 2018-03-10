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    Ашраф Гани Ахмадзай

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Бои за афганский город Кундуз
    Обама выразил сожаление в связи с ошибочным ударом по больнице в Афганистане
    22:56 07.10.2015
    140
    Военно-воздушные силы США нанесли авиаудар по полевому госпиталю организации "Врачи без границ". Барак Обама назвал удар ошибкой и принес извинения руководству Афганистана.
    Теракт в столице Афганистана Кабуле. Архивное фото
    Войска США должны присутствовать в Афганистане - президент
    05:51 23.03.2015
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    По словам главы государства, правительство Афганистана "намерено убедиться в том, что группировка "Исламское государство" не укрепит своих позиций".
    Афганистан. Архивное фото
    Новый глава Пентагона с первым зарубежным визитом прибыл в Афганистан
    05:07 21.02.2015
    68
    Новый министр обороны США намерен обсудить способы улучшения ситуации в Афганистане с президентом Ашрафом Гани Ахмадзаем.
    Мюнхенская конференция по вопросам политики безопасности. Архивное фото
    Мюнхенская конференция в ожидании громких заявлений по Украине
    00:42 07.02.2015
    428Мюнхенская конференция по безопасности-2015
    Меркель приедет в Мюнхен после визита в Москву, куда вместе с президентом Франции Франсуа Олландом она скоропалительно вылетела для переговоров с президентом Владимиром Путиным. Как ожидается, в субботу она прилетит в столицу Баварии, где выступит с речью.
    Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
    Кэмерон прибыл в Кабул, чтобы встретиться с новыми лидерами Афганистана
    08:18 03.10.2014
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    Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон в пятницу прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, передает агентство "Рейтер".
    Вид города Кабула
    Новый президент Афганистана призвал талибов к мирным переговорам
    12:59 29.09.2014
    41
    Новоизбранный президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай призвал своих политических противников из движения "Талибан" и исламской партии "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" к мирным переговорам.
    Афганистан - город Кандагар. Архивное фото
    Правительство Афганистана возглавил несостоявшийся президент Абдулла Абдулла
    11:03 29.09.2014
    92
    Ашраф Гани Ахмадзай, новоизбранный президент Афганистана, привел к присяге нового главу правительства страны, своего соперника в президентской гонке - Абдуллу Абдуллу.
    Теракт. Архивное фото
    Террорист-смертник атаковал КПП близ аэропорта Кабула
    10:01 29.09.2014
    40
    Очевидцы рассказали, что видели несколько тел погибших на месте происшествия. На данный момент нет информации о том, сколько именно человек погибло и сколько получили ранения.
    Вид на город Кабул. Архивное фото
    В дипломатическом квартале Кабула прогремел взрыв
    08:15 28.09.2014
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    О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Причина взрыва пока не установлена. Меры безопасности в Кабуле усилены в преддверии инаугурации избранного президента Ашрафа Гани, которая намечена на понедельник.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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