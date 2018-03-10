Меркель приедет в Мюнхен после визита в Москву, куда вместе с президентом Франции Франсуа Олландом она скоропалительно вылетела для переговоров с президентом Владимиром Путиным. Как ожидается, в субботу она прилетит в столицу Баварии, где выступит с речью.
О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Причина взрыва пока не установлена. Меры безопасности в Кабуле усилены в преддверии инаугурации избранного президента Ашрафа Гани, которая намечена на понедельник.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".