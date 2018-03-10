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    Габриэль Гарсиа Маркес

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Габриэль Гарсиа Маркес. Архивное фото
    ФБР следило за Габриэлем Гарсиа Маркесом более 20 лет - СМИ
    03:09 07.09.2015
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    Слежка за лауреатом Нобелевской премии по литературе началась в 1961 году по приказу тогдашнего главы бюро Эдгара Гувера. В то время 33-летний Маркес приехал в Нью-Йорк вместе со своей женой и сыном, чтобы работать в новостном агентстве Prensa Latina.
    Габриэль Гарсиа Маркес. Архивное фото
    Останки Габриэля Гарсиа Маркеса вернут на родину в Колумбию
    22:59 11.08.2015
    157
    Как сообщили власти штата Боливар, по соглашению с семьей Маркеса останки писателя найдут упокоение в одном из монастырей в историческом центре города.
    Экспозиция в честь Габриэля Гарсиа Маркеса. Архивное фото
    Мексиканцы проводили Маркеса в последний путь бумажными бабочками
    09:54 22.04.2014
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    Громкими аплодисментами и тысячами бумажных бабочек желтого цвета поклонники проводили в последний путь в Мехико знаменитого писателя Габриэля Гарсиа Маркеса.
    Книга
    Новый перевод романа "Сто лет одиночества" Маркеса выйдет в июне
    17:39 21.04.2014
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    Российское издательство АСТ ориентировочно в июне этого года выпустит "Сто лет одиночества" в новом переводе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы издательства.
    Габриэль Гарсиа Маркес. Архивное фото
    Смерть Маркеса повысила в 2 раза продажи его книг в Москве
    15:37 21.04.2014
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    Продажи книг писателя Габриэля Гарсиа Маркеса в московских книжных магазинах выросли в два раза после его смерти, сообщили представители книжных магазинов, опрошенные РИА Новости.
    Габриэль Гарсия Маркес. Архивное фото
    Мир простится с Габриэлем Гарсиа Маркесом
    11:20 21.04.2014
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    Официальная церемония прощания с писателем Габриэлем Гарсиа Маркесом пройдет в понедельник в Мехико в присутствии президента Мексики Энрике Пеньи Ньето и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.
    Габриэль Гарсиа Маркес. Архивное фото
    Место упокоения писателя Маркеса определит его семья
    12:22 19.04.2014
    8
    Место упокоения праха всемирно известного писателя Габриэля Гарсиа Маркеса будет определено его семьей, сообщил посол Колумбии в Мексике Хосе Габриэль Ортис.
    Габриэль Гарсия Маркес. Архивное фото
    Писатель Габриэль Гарсиа Маркес скончался в Мексике
    23:24 17.04.2014
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    Знаменитый писатель колумбийского происхождения Габриэль Гарсиа Маркес скончался в возрасте 87 лет в Мехико, где жил на протяжении более полувека.
    Габриэль Гарсия Маркес. Архивное фото
    Президент Колумбии: слухи о раке у Габриэля Гарсиа Маркеса беспочвенны
    07:48 17.04.2014
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    Слухи о том, что писатель Габриэль Гарсиа Маркес страдает от ракового заболевания, являются беспочвенными, заявил в среду президент Колумбии и друг литератора Хуан Мануэль Сантос, передает аргентинское агентство Telam.
    Габриэль Гарсия Маркес. Архивное фото
    Писатель Гарсиа Маркес выписан из клиники в Мехико
    06:47 09.04.2014
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    Гарсиа Маркеса госпитализировали на фоне легочной инфекции и обезвоживания организма. Писатель проходил курс лечения антибиотиками.
    Габриэль Гарсиа Маркес. Архивное фото
    Габриэль Гарсиа Маркес попал в больницу из-за легочной инфекции
    08:45 04.04.2014
    16
    Знаменитый колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес был госпитализирован на фоне легочной инфекции и обезвоживания организма в одну из клиник столицы Мексики еще в минувший понедельник.
    Габриэль Гарсия Маркес. Архивное фото
    Габриэль Гарсиа Маркес госпитализирован в одну из клиник Мехико
    22:04 03.04.2014
    24
    По данным врачей, 87-летний лауреат Нобелевской премии доставлен в больницу с диагнозом "пневмония", однако официальных подтверждений этого пока нет.
    Владимир Кличко после поединка против Франческо Пьянета
    Владимир Кличко вошел в тройку лучших боксеров планеты
    15:38 17.09.2013
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    Рейтинг возглавил американец Флойд Мейвезер-младший, в прошлые выходные победивший мексиканца Сауля Альвареса (№ 4 рейтинга). Второе место досталось чемпиону мира в первом полусреднем весе Хуану Мануэлю Маркесу.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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