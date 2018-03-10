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Слежка за лауреатом Нобелевской премии по литературе началась в 1961 году по приказу тогдашнего главы бюро Эдгара Гувера. В то время 33-летний Маркес приехал в Нью-Йорк вместе со своей женой и сыном, чтобы работать в новостном агентстве Prensa Latina.