Слежка за лауреатом Нобелевской премии по литературе началась в 1961 году по приказу тогдашнего главы бюро Эдгара Гувера. В то время 33-летний Маркес приехал в Нью-Йорк вместе со своей женой и сыном, чтобы работать в новостном агентстве Prensa Latina.
Слухи о том, что писатель Габриэль Гарсиа Маркес страдает от ракового заболевания, являются беспочвенными, заявил в среду президент Колумбии и друг литератора Хуан Мануэль Сантос, передает аргентинское агентство Telam.
Рейтинг возглавил американец Флойд Мейвезер-младший, в прошлые выходные победивший мексиканца Сауля Альвареса (№ 4 рейтинга). Второе место досталось чемпиону мира в первом полусреднем весе Хуану Мануэлю Маркесу.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".