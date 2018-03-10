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    Фред Вестербеке

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке (справа)
    Записи разговоров по делу MH17 представил Киев – прокуратура Нидерландов
    00:16 29.09.2016
    8823Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    В ходе презентации результатов расследования международной группы журналистам дали прослушать перехваченные записи телефонных разговоров. Русскоязычные собеседники обсуждали, в том числе, обстоятельства доставки ЗРК "Бук".
    Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке
    Следствие ожидает от РФ ответа на ряд запросов по МН17 - Вестербеке
    22:45 28.09.2016
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    Международная следственная группа, представившая в среду предварительный доклад по расследованию катастрофы MH17, заявила, что поразивший лайнер зенитно-ракетный комплекс "Бук" был доставлен из России.
    В Нидерландах обнародованы предварительные результаты расследования крушения самолета МН17 Малайзийских авиалиний
    Работа международной следственной группы по MH17 продлена до 2018 года
    15:13 28.09.2016
    626Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке уточнил, что пока что не может сказать, сколько продлится расследование, так как это будет зависеть от разных событий, хода расследования, сбора сообщений свидетелей.
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    Нидерланды пообещали летом назвать место запуска ракеты, сбившей MH17
    11:33 08.03.2016
    1610Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Голландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что Нидерланды уже получили от США всю имеющуюся информацию, которая относится к делу о крушении малайзийского Boeing.
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    Катастрофа Boeing-777: расследование как никогда далеко от результатов
    12:27 02.07.2015
    2021Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    В канун годовщины катастрофы малазийского Boeing-777-200 в Донецкой области голландский прокурор Фред Вестербеке, возглавляющий Объединенную следственную группу, уверен в успехе расследования, но не смог назвать сроков его завершения и подозреваемых.
    Эксперты из Нидерландов и Малайзии посетили место крушения Боинга в Донецкой области
    Следствие по делу крушения Boeing в Донбассе не готово предъявить обвинение
    17:36 30.06.2015
    553Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Голландский прокурор Фред Вестербеке, возглавляющий международную группу следователей, сообщил, что есть несколько фигурантов, к которым следствие испытывает интерес, но отказался называть их фамилии.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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