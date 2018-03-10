В ходе презентации результатов расследования международной группы журналистам дали прослушать перехваченные записи телефонных разговоров. Русскоязычные собеседники обсуждали, в том числе, обстоятельства доставки ЗРК "Бук".
Международная следственная группа, представившая в среду предварительный доклад по расследованию катастрофы MH17, заявила, что поразивший лайнер зенитно-ракетный комплекс "Бук" был доставлен из России.
Генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке уточнил, что пока что не может сказать, сколько продлится расследование, так как это будет зависеть от разных событий, хода расследования, сбора сообщений свидетелей.
В канун годовщины катастрофы малазийского Boeing-777-200 в Донецкой области голландский прокурор Фред Вестербеке, возглавляющий Объединенную следственную группу, уверен в успехе расследования, но не смог назвать сроков его завершения и подозреваемых.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.