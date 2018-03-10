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    Франческо Тотти

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Игрок Ромы Франческо Тотти. Архивное фото
    Франческо Тотти передумал становиться тренером
    04:38 04.10.2017
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    После окончания игровой карьеры Франческо Тотти поступил на курсы Ассоциации итальянских тренеров (AIAC) для получения тренерской лицензии УЕФА категории B, однако вскоре принял решение приостановить обучение.
    Марадона и Верон повздорили во время благотворительного матча
    Марадона поссорился с Вероном во время благотворительного матча 
    09:42 13.10.2016
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    В ходе благотворительного матча в Риме произошел неприятный инцидент между двумя известными футболистами. Марадона случайно упал на газон и быстро поднялся, однако находившийся Верон что-то сказал чемпиону мира 1986 года.
    Франческо Тотти. Архивное фото
    Руководство "Ромы" решило продлить контракт с Франческо Тотти
    02:57 26.04.2016
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    С приходом Спаллетти в "Рому" 39-летний Тотти стал реже проходить в состав команды. Форвард заявил, что не сможет оставаться в клубе, если продолжит получать мало игрового времени, а также обвинил тренера в "недостатке уважения".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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