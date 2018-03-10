После окончания игровой карьеры Франческо Тотти поступил на курсы Ассоциации итальянских тренеров (AIAC) для получения тренерской лицензии УЕФА категории B, однако вскоре принял решение приостановить обучение.
В ходе благотворительного матча в Риме произошел неприятный инцидент между двумя известными футболистами. Марадона случайно упал на газон и быстро поднялся, однако находившийся Верон что-то сказал чемпиону мира 1986 года.
С приходом Спаллетти в "Рому" 39-летний Тотти стал реже проходить в состав команды. Форвард заявил, что не сможет оставаться в клубе, если продолжит получать мало игрового времени, а также обвинил тренера в "недостатке уважения".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.