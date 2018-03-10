Согласно действующей в Италии юридической практике, обвиняемый может быть отправлен в тюрьму лишь после вынесения вердикта всеми судебными инстанциями, включая Апелляционный и Верховный кассационный суд.
В своем интервью Чемортан заявила, что в то время, когда пассажиры спускались на нижние палубы в надежде спастись с лайнера на шлюпках, они вместе со Скеттино и еще одним членом команды двигались в противоположенном направлении.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.