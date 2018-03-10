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    Франческо Скеттино

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Согласно действующей в Италии юридической практике, обвиняемый может быть отправлен в тюрьму лишь после вынесения вердикта всеми судебными инстанциями, включая Апелляционный и Верховный кассационный суд.
    Costa Concordia, февраль 2012. Архивное фото
    Экс-капитан затонувшего лайнера Costa Concordia приговорен к 16 годам тюрьмы
    21:26 11.02.2015
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    Бывший капитан круизного корабля приговорен к длительному тюремному заключению. Франческо Скеттино признан виновным в крушении судна и гибели 32 человек.
    Costa Concordia
    Прокуратура требует для экс-капитана Costa Concordia более 20 лет тюрьмы
    18:05 02.12.2014
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    По совокупности всех обвинений Скеттино может получить 22 года тюрьмы.
    Costa Concordia
    Капитан Costa Concordia во время крушения ждал вертолет - подруга
    23:31 30.09.2014
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    В своем интервью Чемортан заявила, что в то время, когда пассажиры спускались на нижние палубы в надежде спастись с лайнера на шлюпках, они вместе со Скеттино и еще одним членом команды двигались в противоположенном направлении.
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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