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    Франческо Габбани

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Фаворит Евровидения итальянец Франческо Габбани
    В Киев прилетел фаворит Евровидения-2017
    20:39 04.05.2017
    738Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Итальянец Франческо Габбани признался по прилету в Киев, что предпочитает пока что не думать о том, что ему пророчат победу на Евровидении-2017.
    Франческо Габбани
    Букмекеры назвали фаворита Евровидения
    19:51 21.04.2017
    692Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Список возглавляет 35-летний Франческо Габбани с песней Occidentali's Karma - "Карма западного человека". Итальянская песня повествует об эволюции, о проблемах и о надеждах на будущее.
    Победитель фестивля Сан-Ремо Франческо Габбани
    Франческо Габбани стал победителем итальянского фестиваля "Сан-Ремо"
    05:14 12.02.2017
    2848Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Победитель фестиваля по сложившейся в последние годы традиции будет представлять Италию на конкурсе Евровидение-2017, который пройдет в мае в Киеве.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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