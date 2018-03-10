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    Джейн Фонда

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Джейн Фонда
    Джейн Фонда в 80 лет завела инстаграм
    18:21 17.01.2018
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    Американская актриса, продюсер 80-летняя Джейн Фонда выкладывает на своей странице в инстаграм ироничные фотографии.
    79-летняя Джейн Фонда
    Легендарная киноактриса перенесла операцию по удалению раковой опухоли
    09:31 16.01.2018
    937
    По словам американской актрисы Джейн Фонды, ей недавно удалили раковую опухоль на губе. В 2010 году Фонда уже перенесла одну операцию по удалению опухоли, когда врачи обнаружили у нее рак груди.
    79-летняя Джейн Фонда
    Актрисе, писательнице и королеве аэробики Джейн Фонде 80 лет
    17:33 21.12.2017
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    Дебют оскароносной актрисы в кино состоялся благодаря инициативе режиссера Джошуа Логана, друга отца, пригласившего Джейн на роль студентки в комедии "Невероятная история".
    79-летняя Джейн Фонда
    "Я не боюсь умереть". 79-летняя Джейн Фонда без ретуши на обложке журнала 
    22:23 13.10.2017
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    Известная актриса недавно снялась для ноябрьского номера издания Town&Country. Причем, обложка журнала не обрабатывалась и не ретушировалась.
    Исполняется 85 лет со дня рождения Роже Вадима
    11:14 26.01.2013
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    В 1956 году Роже Вадим снял свой первый фильм "И бог создал женщину", который стал классикой французского кинематографа и принес огромных успех Брижит Бордо, задействованной в картине в главной роли.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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