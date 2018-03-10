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    Флорентино Перес

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Футбол. Лига чемпионов. Финал. Матч Реал - Атлетико
    Перес посвятил победу "Реала" в Лиге чемпионов убитым в Ираке болельщикам
    02:57 29.05.2016
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    По словам президента мадридского "Реала" Флорентино Переса, клуб "Реал" посвящает эту победу тем фанатам, которые трагически погибли в Ираке.
    Игроки ФК Реал
    Роналду и Рамос попросили президента "Реала" выставить их на трансфер - СМИ
    20:48 02.03.2016
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    По информации испанских СМИ, Криштиану Роналду и Серхио Рамос обратились к Пересу после субботнего поражения в мадридском дерби от "Атлетико" (0:1) в рамках чемпионата Испании.
    Криштиану Роналду. Архивное фото
    Президент "Реала" заявил, что не намерен продавать Роналду
    01:58 24.11.2015
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    Флорентино Перес в понедельник на специальной пресс-конференции заявил, что клуб поддерживает главного тренера Рафаэля Бенитеса и не собирается отправлять его в отставку.
    Карло Анчелотти
    Анчелотти уволен с поста главного тренера мадридского "Реала"
    23:23 25.05.2015
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    Итальянский специалист возглавлял "Реал" с лета 2013 года. Под его руководством клуб выиграл Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
    Карло Анчелотти
    Футболисты "Реала" попросили оставить Анчелотти на посту главного тренера
    13:54 20.05.2015
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    Несмотря на то, что нынешний год не стал для "Реала" успешным, игроки попросили президента клуба Флорентино Переса оставить Карло Анчелотти на посту главного тренера.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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