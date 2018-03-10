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    Филиппо Гранди

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди
    Верховный комиссар ООН похвалил РФ за поставки гумпомощи в Донбасс
    05:58 28.02.2017
    382Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Филиппо Гранди, курирующий вопросы беженцев, заявил, что всегда призывал российские власти помочь ООН "в плане работы с людьми, которые контролируют украинский Донбасс".
    Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди
    Комиссар ООН назвал важной российскую гумпомощь для украинского народа
    00:01 24.02.2017
    268Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    По словам верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, необходимо оказывать еще больше помощи, однако для этого властям самопровозглашенных ДНР и ЛНР необходимо предоставить гуманитарным агентствам больше возможностей.
    Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди
    Порошенко: комиссар ООН оценит гуманитарную ситуацию в Донбассе
    01:18 22.11.2016
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    По информации пресс-службы представительства УВКБ ООН в Украине, верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди посетит с визитом города Краматорск и Славянск.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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