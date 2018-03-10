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    Фелиппе Коутиньо

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Нападающий английского Ливерпуля и сборной Бразилии Фелиппе Коутиньо
    "Ливерпуль" согласился продать Коутиньо в "Барселону" за 160 млн евро
    21:42 06.01.2018
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    "Барселона" сообщила, что 25-летний бразилец подпишет контракт на 5,5 лет, а сумма отступных за досрочный разрыв соглашения составит 400 миллионов евро.
    Нападающий английского Ливерпуля и сборной Бразилии Фелиппе Коутиньо
    "Барселона" готова отдать "Ливерпулю" 130 млн фунтов за Коутиньо - СМИ
    13:29 31.12.2017
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    Испанское издание Mundo Deportivo сообщило, что бразилец якобы уже приступил к поискам дома в столице Каталонии. "Барселона" пыталась приобрести Коутиньо в летнее трансферное окно.
    Нападающий английского Ливерпуля и сборной Бразилии Фелиппе Коутиньо
    Коутиньо признан лучшим бразильским футболистом в Европе
    03:14 01.01.2017
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    Коутиньо прервал двухлетнюю гегемонию форварда "Барселоны" Неймара. 24-летний полузащитник набрал 32,13% голосов и впервые в карьере стал первым в этой номинации.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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