Сейчас время странного национализма, пагубного для развития культуры. На культуру надо смотреть шире. И какая разница, какие у Достоевского корни, даже если бы и были украинские, задается вопросом литературовед Павел Басинский.
Великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский родился 11 ноября (30 октября по старому стилю) 1821 года в Москве. 9 февраля (28 января по старому стилю) 1881 года Федор Достоевский скончался в Санкт-Петербурге.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.