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    Федор Достоевский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Павел Басинский
    Достоевский - украинский писатель настолько, насколько и японский - Басинский
    17:50 28.12.2016
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    Сейчас время странного национализма, пагубного для развития культуры. На культуру надо смотреть шире. И какая разница, какие у Достоевского корни, даже если бы и были украинские, задается вопросом литературовед Павел Басинский.
    Федор Михайлович Достоевский
    Биография писателя Федора Достоевского. Справка
    14:10 11.11.2016
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    Великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский родился 11 ноября (30 октября по старому стилю) 1821 года в Москве. 9 февраля (28 января по старому стилю) 1881 года Федор Достоевский скончался в Санкт-Петербурге.
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    Проданная книга чудом уцелела, когда в 1935 году был уничтожен почти весь тираж романа издательство Academia. Книга была продана за 3,4 миллиона рублей.
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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