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    Федор Бондарчук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Федор Бондарчук
    Известный российский режиссер попал в базу "Миротворца"
    19:06 13.11.2017
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    В "Миротворце" пояснили, что Бондарчук попал в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, и получил запрет на въезд в страну.
    Федор Бондарчук
    Федор Бондарчук стал почетным председателем "Украинских землячеств России"
    17:17 17.05.2017
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    Кандидатуру Бондарчука предложили присутствовавшие на съезде украинские ветераны войны в Афганистане, поскольку недавно Бондарчук оказал им помощь.
    Кинорежиссер Федор Бондарчук и его супруга, главный редактор журнала HELLO! Светлана Бондарчук
    Федор Бондарчук разводится с супругой
    21:34 19.03.2016
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    Супруги выразили друг другу благодарность за прожитые вместе годы и заявили, что намерены остаться друзьями. Светлана и Федор поженились в 1991 году, у них есть сын Сергей и дочь Варвара.
    Молоточек судьи
    Создатели "Духless 2" готовят иск против Госкино Украины
    15:12 30.04.2015
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    По словам Бондарчука, несмотря на сомнения в справедливом для российской стороны решении дела, кинокомпания "старается работать в правовом поле" и факт пиратства должен быть зафиксирован.
    Федор Бондарчук
    Бондарчук снимет фильм о похищении советских дипломатов в Ливане
    11:50 27.03.2015
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    Бюджет новой картины Федора Бондаручука достигнет 10 миллионов долларов. За консультациями режиссер обращался к главе МИД России.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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