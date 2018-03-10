Любая миротворческая операция ООН зависит от запроса от вовлеченной страны, а также мандата, получаемого от Совета Безопасности, это - две вещи, которых на данный момент нет, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Дополнительные договоренности контактной группы в Минске могут стать инструментом для длительного прекращения огня и достижения прогресса в осуществлении мирного плана, заявил РИА Новости заместитель официального представителя всемирной организации Фархан Хак.
Иностранные дипломатические представительства должны быть защищены, заявил журналистам в понедельник заместитель официального представителя всемирной организации Фархан Хак в связи с недавним нападением в Киеве на посольство России.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".