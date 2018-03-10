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    Фархан Хак

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Постоянный представителя России при ООН Виталий Чуркин
    Представитель генсека ООН шокирован новостью о смерти Чуркина
    19:30 20.02.2017
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    Представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что шокирован сообщением о смерти Виталия Чуркина - "наши мысли сейчас с его семьей, друзьями и его правительством".
    Провинция Кунейтра в Сирии
    ООН не подтверждает факты, представленные в докладе Amnesty об авиаударах РФ
    20:08 23.12.2015
    304Сирия: военное противостояние.
    Как заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, ООН не может самостоятельно подтвердить случаи, представленные в докладе Amnesty International.
    Представитель ООН. Архивное фото
    В Луганск от ООН доставлено продовольствие для 7 тыс человек
    22:45 25.11.2015
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    Как сообщил заместитель официального представителя ООН Фархан Хак, Всемирная продовольственная программа не могла получить доступ в неподконтрольные правительству районы с конца июля этого года.
    Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке. Архивное фото
    ООН готова расширить свое присутствие в Украине - представитель
    23:15 01.06.2015
    286Донбасс. Замороженный конфликт
    Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак подчеркнул, что в случае необходимости, ООН увеличит свое присутствие в Украине.
    Миротворец на фоне флага ООН. Архивное фото
    ООН не подтвердила открытие в Украине офиса
    20:47 11.05.2015
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    Заместитель Пан Ги Муна не смог подтвердить информацию, обнарадованную пресс-службой президента Украины. Ранее генсек ООН и Петр Порошенко провели переговоры при участии президента Польши.
    В Донецке похоронили ребенка
    Более 40 детей погибли на востоке Украины от неразорвавшихся мин - ООН
    20:58 31.03.2015
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    В отчете Детского фонда ООН ЮНИСЕФ говорится, что количество погибших детей, на самом деле, значительно больше, так как данные не учитывают территории, неподконтрольные правительству.
    Миротворцы, архивное фото
    Решение направить миротворцев в Украину может принять только ООН - дипломат
    00:38 06.02.2015
    140Минск. Встреча в "нормандском формате"
    Любая миротворческая операция ООН зависит от запроса от вовлеченной страны, а также мандата, получаемого от Совета Безопасности, это - две вещи, которых на данный момент нет, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
    Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке. Архивное фото
    Позиция ООН остается прежней: выборы в Донбассе бесполезны
    03:13 03.11.2014
    452Выборы в "ДНР"-"ЛНР" шаг к независимости?
    Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дужаррик заявил, что генсек Пан Ги Мун не поддерживает выборы в "ДНР" и "ЛНР".
    Здание ООН. Архивное фото
    Минский меморандум может стать основой для длительного прекращения огня - ООН
    20:50 20.09.2014
    86Минские переговоры о мире
    Дополнительные договоренности контактной группы в Минске могут стать инструментом для длительного прекращения огня и достижения прогресса в осуществлении мирного плана, заявил РИА Новости заместитель официального представителя всемирной организации Фархан Хак.
    Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке. Архивное фото
    ООН не может проверить утверждения об обстреле колонны из РФ в Украине
    21:59 15.08.2014
    361Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    "Мы знаем об этих сообщениях, которые мы не можем проверить независимым образом, и будем следить за развитием очень внимательно", - сказал Фархан Хак.
    Ситуация в Луганске
    Доклад наблюдателей ООН по правам человека в Украине представят 28 июля
    01:00 24.07.2014
    149Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Очередной доклад группы наблюдателей ООН по правам человека в Украине будет представлен 28 июля, сообщил РИА Новости заместитель официального представителя всемирной организации Фархан Хак.
    Здание ООН
    Иностранные посольства должны быть защищены - представитель ООН
    21:30 16.06.2014
    99Беспорядки у посольства РФ в Киеве
    Иностранные дипломатические представительства должны быть защищены, заявил журналистам в понедельник заместитель официального представителя всемирной организации Фархан Хак в связи с недавним нападением в Киеве на посольство России.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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