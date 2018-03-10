наверх
10.03.201815:23
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Фанни Ардан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Фанни Ардан на пресс-конференции в Москве
    Французская актриса Фанни Ардан намерена сыграть Фанни Каплан
    15:27 07.10.2015
    150
    Звезда французского кино хотела бы исполнить роль революционерки, покушавшейся на жизнь Владимира Ленина и Александру Колонтай.
    Французская киноактриса Фанни Ардан
    Фанни Ардан призналась в любви к Тарковскому и российским кладбищам
    16:57 13.05.2014
    25
    Французская актриса Фанни Ардан, известная по фильмам "Соседка", "8 женщин" и многим другим, приехала в Москву, чтобы представить свою картину "Навязчивые ритмы" и спектакль "Корабль "Ночь".
    Французская киноактриса Фанни Ардан
    Фанни Ардан представит в Москве "Навязчивые ритмы" и "Корабль "Ночь"
    09:32 13.05.2014
    9
    Актриса Фанни Ардан представит в Москве на этой неделе свой фильм "Навязчивые ритмы" и моноспектакль "Корабль "Ночь", сообщили РИА Новости организаторы мероприятий.
    Французская киноактриса Фанни Ардан
    Актриса Фанни Ардан отмечает 65-летний юбилей
    11:26 22.03.2014
    69
    За свою творческую карьеру Ардан сыграла более чем в 60 кинокартинах, снималась у знаменитых режиссеров Алена Рене, Франсуа Озона, Патриса Леконта, Франко Дзефирелли, Микеланджело Антониони, Сидни Поллака, Клода Лелуша.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
    0
    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
    Все теги