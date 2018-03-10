За свою творческую карьеру Ардан сыграла более чем в 60 кинокартинах, снималась у знаменитых режиссеров Алена Рене, Франсуа Озона, Патриса Леконта, Франко Дзефирелли, Микеланджело Антониони, Сидни Поллака, Клода Лелуша.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.