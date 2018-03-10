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    Евгений Захаров

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Флаг Турции
    Турецкий путь для Украины: да или нет
    15:29 08.08.2016
    1688Турция послепереворотная: Эрдоган, РФ и ЕС
    Председатель правления УХСПЧ Евгений Захаров объяснил, что решение Реджепа Тайипа Эрдогана о введении смертной казни приведет к полной изоляции Турции и что эта инициатива не может существовать ни в одной цивилизованной стране.
    Флаг Турции
    Возврат смертной казни навсегда закроет для Турции путь в ЕС - эксперт
    13:47 08.08.2016
    113Турция послепереворотная: Эрдоган, РФ и ЕС
    По мнению правозащитника Евгения Захарова, турецкий парламент не поддержит идею президента Эрдогана вернуть смертную казнь, поскольку этот шаг может повлечь за собой серьезные политические и экономические последствия для страны.
    Ополченцы. Архивное фото
    Казни, похищения, пытки: правозащитники о преступлениях на войне в Донбассе
    08:11 19.07.2016
    1598Правосудие в камуфляже: оружие "Днепра-1", дело Лихолита
    Все преступления, совершенные в зоне военного конфликта в Украине, совершенные обеими сторонами, необходимо расследовать до конца, иначе никакого примирения не будет, считают правозащитники.
    Здание Службы безопасности Украины
    Правозащитник: СБУ похищает людей с целью обмена
    15:50 18.07.2016
    1044АТО: в предчувствии военного положения.
    СБУ совершает похищения людей для обмена, это является международным преступлением в соответствии с Конвенцией ООН о насильственных исчезновениях, членом которой является Украина с июня 2015 года, заявляют правозащитники.
    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    Амнистия для Украины: невыполнимое обязательство
    17:38 08.10.2015
    5638"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    Амнистия для представителей ЛНР и ДНР планируется в Украине по хорватскому сценарию. Эксперты подтверждают, что нашей стране следует обратиться к европейскому опыту, и не только в плане амнистии, но и касательно принципов решения конфликтов в целом.
    Вручение повестки. Архивное фото
    В Украине старое, советское законодательство о призыве - правозащитник
    23:35 06.10.2015
    659Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Необходимо расширить основания для альтернативной службы, поскольку старый закон, действующий еще с 1991 года, охватывает только верующих девяти протестантских церквей, считает директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.
    Отправка мобилизованных в учебный центр из Запорожья
    Армия дезертиров: 16 тысяч уголовных производств по отказу от участия в АТО
    15:30 06.10.2015
    3072Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Главный военный прокурор заявил о 16 тысячах уголовных производств в отношении дезертиров из АТО. По мнению экспертов, цифра касается не столько дезертиров, сколько уклонистов от призыва, которых военкоматы уведомляли об открытии уголовных дел.
    Украинские военные на востоке Украины. Архивное фото
    Количество дезертиров в Украине очень завышено - Захаров
    11:22 06.10.2015
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    По мнению директора Харьковской правозащитной группы Евгения Захарова, завышенные показатели связаны с невыполнением плана по мобилизации, когда военная прокуратура превентивно рассылает письма о возбуждении уголовного дела.
    Заседание комиссии по избранию кандидатов на пост директора Антикоррупционного бюро
    Состав Антикоррупционного бюро: идеалисты или следователи
    11:11 15.01.2015
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    Состав конкурсной комиссии по выбору директора антикоррупционного бюро вызывает большие вопросы: одно дело – моральные авторитеты, и совсем другое – профессионалы в борьбе с коррупцией.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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