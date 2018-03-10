Председатель правления УХСПЧ Евгений Захаров объяснил, что решение Реджепа Тайипа Эрдогана о введении смертной казни приведет к полной изоляции Турции и что эта инициатива не может существовать ни в одной цивилизованной стране.
По мнению правозащитника Евгения Захарова, турецкий парламент не поддержит идею президента Эрдогана вернуть смертную казнь, поскольку этот шаг может повлечь за собой серьезные политические и экономические последствия для страны.
СБУ совершает похищения людей для обмена, это является международным преступлением в соответствии с Конвенцией ООН о насильственных исчезновениях, членом которой является Украина с июня 2015 года, заявляют правозащитники.
Амнистия для представителей ЛНР и ДНР планируется в Украине по хорватскому сценарию. Эксперты подтверждают, что нашей стране следует обратиться к европейскому опыту, и не только в плане амнистии, но и касательно принципов решения конфликтов в целом.
Необходимо расширить основания для альтернативной службы, поскольку старый закон, действующий еще с 1991 года, охватывает только верующих девяти протестантских церквей, считает директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.
Главный военный прокурор заявил о 16 тысячах уголовных производств в отношении дезертиров из АТО. По мнению экспертов, цифра касается не столько дезертиров, сколько уклонистов от призыва, которых военкоматы уведомляли об открытии уголовных дел.
По мнению директора Харьковской правозащитной группы Евгения Захарова, завышенные показатели связаны с невыполнением плана по мобилизации, когда военная прокуратура превентивно рассылает письма о возбуждении уголовного дела.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".