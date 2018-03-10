Решение об аресте экс-председателя парламентской фракции ПР было вынесено в понедельник - суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября. О том, что решение будет обжаловано, сообщил Евгений Солодко.
Сумской суд привлек к уголовной ответственности пользователя интернета за призывы к свержению власти. О границу между свободой слова и незаконными действиями, рассказали юрист Евгений Солодко и глава Пиратской партии Украины Сергей Ярыгин.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.