наверх
10.03.201815:23
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Евгений Солодко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Александр Ефремов и его адвокаты в ходе заседания 1 августа 2016 года
    Защита Ефремова подала в ГПУ заявление о давлении на суд
    12:23 04.08.2016
    500Дело Ефремова. Первый пошел?
    Адвокат Александра Ефремова Евгений Солодко уточнил, что в заявлении речь идет об оказании давления на суд при рассмотрении ходатайства об избрании ему меры пресечения.
    Александр Ефремов на заседании суда 1 августа
    Защита Ефремова обжалует его арест
    18:37 01.08.2016
    224Дело Ефремова. Первый пошел?
    Решение об аресте экс-председателя парламентской фракции ПР было вынесено в понедельник - суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября. О том, что решение будет обжаловано, сообщил Евгений Солодко.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Мнение юриста: создание Совета прокуроров – очередная псевдореформа
    09:18 06.05.2016
    65
    Юрист Евгений Солодко уверен, что создание Совета прокуроров не поможет реформировать систему, а сам орган будет находиться в фактическом подчинении у Генпрокуратуры.
    Компьютер. Архивное фото
    Слово не воробей. За какие посты в соцсетях можно получить срок
    10:26 27.02.2016
    1901
    Сумской суд привлек к уголовной ответственности пользователя интернета за призывы к свержению власти. О границу между свободой слова и незаконными действиями, рассказали юрист Евгений Солодко и глава Пиратской партии Украины Сергей Ярыгин.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
    0
    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
    Все теги

    Персоны