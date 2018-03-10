наверх
10.03.201815:24
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Евгений Рыбчинский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Евгений Рыбчинский
    Нардеп предложил "травить дихлофосом" жителей Донбасса
    15:39 28.11.2017
    1959
    По мнению депутата Верховной Рады Евгения Рыбчинского, Донбасс необходимо "украинизировать", так как местное население стоит на пути вхождения страны в европейские институты.
    В Верховной Раде предлагают перенести празднование Рождества
    Нардеп прокомментировал идею "декоммунизации" Рождества 
    19:44 14.11.2017
    879
    Нардеп Евгений Рыбчинский заявил, что только три из 15 поместных православных церквей мира отмечают Рождество 7 января. Все остальные празднуют именно 25 декабря.
    Молоточек судьи
    Суд принял решение отсрочить выборы в райсоветы Киева
    22:11 27.01.2016
    44
    Как сообщил член политсовета партии "УКРОП" Дмитрий Симанский, иск в суд был подан народным депутатом Евгением Рыбчинским (группа "Воля народа") и общественной организацией.
    Игорь Мосийчук при задержании в Раде
    Выборы мэра в Киеве: фрик-шоу на фоне анархии
    10:11 29.09.2015
    1700Избирательная кампания по местным выборам
    С десяток лет назад в мэры Киева баллотировались если и не лучшие умы страны, то хотя бы политики, способные поразить красноречием. Теперь же избирателю предлагается гремучая смесь из откровенных фриков и личностей весьма сомнительной репутации.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
    0
    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
    Все теги

    Организации