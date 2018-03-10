Украинская власть попыталась замылить глаза Международному валютному фонду, затянув с проведением непопулярных реформ, а потом и вовсе предложив кредиторам новую программу сотрудничества. МВФ это не понравилось.
Шоу с минимальной зарплатой вызвало определенную заинтересованность у населения. Доходы граждан стали меньше или на уровне счетов за коммуналку. На этом фоне декларации "слуг народа" вызывают уже не глухое, а вполне явственное раздражение.
ЕС требует от Украины снять запрет на вывоз леса-кругляка и взамен предлагает 600 миллионов евро макрофинансовой помощи. Возможные поступления от углубления процесса деревообработки гораздо больше, чем этот транш.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.