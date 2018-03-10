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    Евгений Олейников

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Представительство МВФ в Украине
    Сможет ли прожить Украина без кредитов МВФ
    08:07 13.07.2017
    1679Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Украинская власть попыталась замылить глаза Международному валютному фонду, затянув с проведением непопулярных реформ, а потом и вовсе предложив кредиторам новую программу сотрудничества. МВФ это не понравилось.
    Гривна
    Благо во вред. После роста минималки существенно вырастут налоги
    16:19 02.11.2016
    1945Повышение соцстандартов или пыль в глаза
    Шоу с минимальной зарплатой вызвало определенную заинтересованность у населения. Доходы граждан стали меньше или на уровне счетов за коммуналку. На этом фоне декларации "слуг народа" вызывают уже не глухое, а вполне явственное раздражение.
    Вырубка леса. Архивное фото
    Лес, переработка, опилки. Как фанера поднимет экономику Украины
    12:11 23.10.2016
    4095Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    ЕС требует от Украины снять запрет на вывоз леса-кругляка и взамен предлагает 600 миллионов евро макрофинансовой помощи. Возможные поступления от углубления процесса деревообработки гораздо больше, чем этот транш.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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