Сайт "Миротворец" обнародовал персональные данные около пяти тысяч журналистов, имеющих аккредитацию в ДНР. Юрист Евгений Огарков считает, что из-за публикации конфиденциальной информации интернет-издание могут ожидать судебные процессы.
Сделка по продаже корпорации Roshen юридически не закрыта, поэтому некорректно обвинять Петра Порошенко в том, что у него есть незадекларированные оффшоры, заявил эксперт в сфере международного права Евгений Огарков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.