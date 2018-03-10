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    Евгений Наумов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Поезд на путях станции Харьков-Пассажирский. Архивное фото
    Кто победит коррупцию на железной дороге? Да никто!
    09:57 26.01.2017
    833Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Любая монополия подразумевает хозяйственные злоупотребления, иначе "невидимая рука рынка" устраняла бы наиболее явные недочеты. В ситуации вокруг "Укрзализныци" слишком много желающих получить свой маленький гешефт.
    Снегопад в Киеве
    Наумов: освещение пешеходных переходов - традиционный "распил" денег от КГГА
    10:05 22.01.2016
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    Проект по освещению всех пешеходных переходов Киева при помощи солнечных батарей эксперт по вопросам транспорта Евгений Наумов считает "бредом". По его мнению, это дорого и неэффективно.
    Поезд Укрзализныци. Архивное фото
    Реформа "Укрзализныци" провоцирует рост цен на билеты - эксперт
    14:37 08.10.2015
    653Экономический кризис
    После приведения работы грузового подразделения железной дороги к европейским стандартам уже не будет перекрестного субсидирования пассажирских перевозок, а государство не сможет компенсировать затраты на возмещение стоимости билетов, заявил Евгений Наумов.
    Вагон поезд. Архивное фото
    Нацкомиссия по регулированию транспорта поработает на олигархов - эксперт
    15:18 02.06.2015
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    Тарифы на перевозки железнодорожным транспортом будет определять специальная национальная комиссия. По мнению экспертов, в появлении нового органа заинтересованы олигархи, которым невыгодно повышение цен на грузоперевозки.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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