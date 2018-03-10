Любая монополия подразумевает хозяйственные злоупотребления, иначе "невидимая рука рынка" устраняла бы наиболее явные недочеты. В ситуации вокруг "Укрзализныци" слишком много желающих получить свой маленький гешефт.
После приведения работы грузового подразделения железной дороги к европейским стандартам уже не будет перекрестного субсидирования пассажирских перевозок, а государство не сможет компенсировать затраты на возмещение стоимости билетов, заявил Евгений Наумов.
Тарифы на перевозки железнодорожным транспортом будет определять специальная национальная комиссия. По мнению экспертов, в появлении нового органа заинтересованы олигархи, которым невыгодно повышение цен на грузоперевозки.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.