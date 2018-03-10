По словам представителя полиции, все задержанные в настоящее время дают признательные показания и рассказывают о том, что сдали бронзовый памятник в пункт приема лома цветных металлов, получив за него около 40 тысяч рублей.
Как заявила Екатерина Чернышева, ущерб от кражи памятника в 10 раз превышает сумму, названную в Министерстве внутренних дел. По данным правоохранителей, речь идет о сумме в 160 тысяч рублей (около 2,6 тысячи долларов).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.