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    Евгений Леонов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Памятник актеру Евгению Леонову (в роли Доцента). Архивное фото
    Суд арестовал семерых подозреваемых в краже памятника Евгению Леонову
    21:19 19.10.2015
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    По словам представителя полиции, все задержанные в настоящее время дают признательные показания и рассказывают о том, что сдали бронзовый памятник в пункт приема лома цветных металлов, получив за него около 40 тысяч рублей.
    Памятник актеру Евгению Леонову (в роли Доцента). Архивное фото
    Автор украденного в Москве памятника Леонову готова восстановить скульптуру
    10:25 19.10.2015
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    Как заявила Екатерина Чернышева, ущерб от кражи памятника в 10 раз превышает сумму, названную в Министерстве внутренних дел. По данным правоохранителей, речь идет о сумме в 160 тысяч рублей (около 2,6 тысячи долларов).
    Памятник актеру Евгению Леонову (в роли Доцента). Архивное фото
    В Москве украли памятник Леонову в образе "Доцента"
    15:42 16.10.2015
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    В настоящее время полицейские опрашивают жителей близлежащих домов и работников расположенных поблизости организаций. Стоимость памятника оценивают в 2,6 тыс долларов.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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