Министерство внутренней безопасности США опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского".
Эксперт по вопросам информационной безопасности Игорь Лисицкий отметил, что в Украине есть разработки антивирусного программного обеспечения, но вопрос в том, смогут ли эти продукты конкурировать с популярными антивирусами.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".