Поздно вечером в четверг в центре Запорожья неподалеку от мэрии на улице Патриотической произошел взрыв. По данным СМИ, инцидент произошел возле офиса одного из запорожских бизнесменов Евгения Анисимова.
Поздно вечером в четверг в центре Запорожья неподалеку от мэрии произошел взрыв. Информация о жертвах не поступала. Как сообщают очевидцы, взрыв был слышен на центральных улицах Запорожья, у жителей близлежащих домов звенели стекла.
По предварительной информации СМИ, неизвестные бросили гранату во двор офиса влиятельного запорожского бизнесмена Евгения Анисимова, которого СМИ называют "экс-смотрящим" региона. На месте инцидета работают правоохранители.
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