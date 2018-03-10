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    Евгений Анисимов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Взрыв возле офиса экс-смотрящего Евгения Анисимова в Запорожье
    Взрыв возле офиса "экс-смотрящего" Анисимова в Запорожье 
    02:17 04.09.2015
    837Криминализация украинского общества.
    Поздно вечером в четверг в центре Запорожья неподалеку от мэрии на улице Патриотической произошел взрыв. По данным СМИ, инцидент произошел возле офиса одного из запорожских бизнесменов Евгения Анисимова.
    На месте взрыва в Запорожье возле офиса Евгения Анисимова
    Взрыв в Запорожье: кадры с места инцидента возле офиса "экс-смотрящего" 
    01:46 04.09.2015
    421Криминализация украинского общества.
    Поздно вечером в четверг в центре Запорожья неподалеку от мэрии произошел взрыв. Информация о жертвах не поступала. Как сообщают очевидцы, взрыв был слышен на центральных улицах Запорожья, у жителей близлежащих домов звенели стекла.
    На месте взрыва в Запорожье
    В центре Запорожья возле офиса Анисимова произошел взрыв - СМИ
    01:15 04.09.2015
    844Криминализация украинского общества.
    По предварительной информации СМИ, неизвестные бросили гранату во двор офиса влиятельного запорожского бизнесмена Евгения Анисимова, которого СМИ называют "экс-смотрящим" региона. На месте инцидета работают правоохранители.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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