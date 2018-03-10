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    Евгения Кравчук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Заседание Апелляционного суда по рассмотрению апелляции на арест Геннадий Корбан. 22 января 2016 года
    Рассмотрение апелляции на арест Корбана отложили до 25 января
    14:11 22.01.2016
    100Дело Корбана
    По словам пресс-секретаря политсилы Евгении Кравчук, до 25 января сторона обвинения должна предоставить оригинал приказа об изменении подсудности дела Корбана в суде первой инстанции.
    Партия УКРОП заявила о блокировании своего офиса в Киеве
    "УКРОП" не исключает штурма своего офиса и обвиняет окружение Порошенко
    00:54 19.01.2016
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    Как сообщила руководитель пресс-службы политсилы Евгения Кравчук, некоторые из заблокировавших офис людей заявили, что они являются сотрудниками частной охранной фирмы "Альфа-щит", близкой, по ее данным, к нардепу Игорю Кононенко.
    Блокирование офиса УКРОПа в Киеве
    Центральный офис "УКРОПа" в Киеве разблокировали после приезда полиции
    23:33 18.01.2016
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    Как сообщила руководитель пресс-службы партии "УКРОП" Евгения Кравчук, трое из группы неизвестных молодчиков все же остались в центральном офисе политсилы.
    На въезде в город Павлоград Днепропетровской области
    Теризбирком Павлограда одобрил второй тур выборов мэра - "УКРОП"
    14:39 28.10.2015
    591Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь партии "УКРОП" Евгений Кравчук. При этом она уточнила, что "за" второй тур выборов проголосовали 12 членов ТИК, "против" - пятеро.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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