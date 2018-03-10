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    Ерлан Идрисов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Ерлан Идрисов
    Вопрос о статусе Крыма окончательно не урегулирован - МИД Казахстана
    09:38 27.12.2016
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    По словам министра иностранных дел Казахстана Ерлана Идрисова, хозяйствующие субъекты должны "учитывать неустоявшийся статус административного образования".
    Глава МИД Казахстана Ерлан Идрисов. Архивное фото
    Казахстан приложит все усилия для установления мира в Украине - глава МИД
    07:55 16.02.2015
    149После 15 февраля - мир или война
    Ерлан Идрисов подчеркнул, что терять надежду на мир ни в коем случае нельзя, нужно предпринимать все возможные и невозможные усилия для того, чтобы поддержать и развивать мирный процесс.
    Государственный секретарь США Джон Керри. Архивное фото
    США приветствуют приверженность Астаны в помощи Украине - Керри
    05:23 11.12.2014
    188Реакция в мире на события в Украине
    В совместном заявлении Джона Керри и Ерлана Идрисова говорится также о том, что США приветствуют лидерство Казахстана в содействии обеспечению безопасности в Афганистане и в регионе Центральной Азии.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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