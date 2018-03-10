Спектакль в Киеве состоялся без актрисы Елены Воробей, которой запретили въезд в Украину, сообщил Оскар Кучера, участвовавший в представлении. Также он рассказал об опыте общения с украинскими пограничниками.
Российская актриса эстрады, кино и телевидения, юмористка и пародистка Елена Воробей сообщила, что 2 апреля ей отказали во въезде в Украину. При этом она добавила, что в аэропорту столицы ее держали "без воды 4 часа".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.