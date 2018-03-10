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    Елена Воробей

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Взрыв в метро
    Хроника 3 апреля: теракт в метро Петербурга, новый транш МВФ, ЗСТ с Канадой
    09:08 04.04.2017
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    Накануне в метро Санкт-Петербурга произошел теракт, Польша обвинила российских диспетчеров в крушении Ту-154 под Смоленском, а российскую юмористку Елену Воробей не пустили в Украину.
    Оскар Кучера
    "Свидомые думали, я играл Путина". Коллега Воробей рассказал о поездке в Киев
    13:43 03.04.2017
    3373Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Спектакль в Киеве состоялся без актрисы Елены Воробей, которой запретили въезд в Украину, сообщил Оскар Кучера, участвовавший в представлении. Также он рассказал об опыте общения с украинскими пограничниками.
    Воробей: чиновники, власть - это одно, а люди ни в чем не виноваты. Видео
    Воробей: чиновники, власть - это одно, а люди ни в чем не виноваты 
    11:08 03.04.2017
    1114Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Российская актриса эстрады, кино и телевидения, юмористка и пародистка Елена Воробей сообщила, что 2 апреля ей отказали во въезде в Украину. При этом она добавила, что в аэропорту столицы ее держали "без воды 4 часа".
    Актриса Елена Воробей. Архивное фото
    Российской юмористке Воробей отказали во въезде в Украину
    08:47 03.04.2017
    2313Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Закон, запрещающий ряду лиц въезжать в Украину, напоминает актрисе "позорную Берлинскую стену и палестино-израильские отношения". По ее словам, она просидела в столичном аэропорту "без воды 4 часа".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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