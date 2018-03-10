Председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина считает, что закон об образовании игнорирует права большей части населения.
В Общественной палате РФ заявили о намерении обратиться в Совет по правам человека ООН с просьбой дать публичную правовую оценку действиям Киева "по поводу ситуации с запретом на въезд российских артистов".
Глава комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина считает, что произошедшему должна быть дана оценка со стороны международных институтов, в частности представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Миятович.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.