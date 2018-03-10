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    Елена Сутормина

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    "Порошенко идет на поводу у националистов". В РФ критикуют закон об образовании
    20:27 26.09.2017
    1701Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина считает, что закон об образовании игнорирует права большей части населения.
    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина
    Запрет георгиевских лент направлен против украинцев, считают в РФ
    04:53 17.05.2017
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    Верховная Рада приняла закон, которым предлагается ввести административную ответственность за изготовление и ношение в Украине георгиевской ленты.
    Актриса Елена Воробей. Архивное фото
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    12:05 03.04.2017
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    В Общественной палате РФ заявили о намерении обратиться в Совет по правам человека ООН с просьбой дать публичную правовую оценку действиям Киева "по поводу ситуации с запретом на въезд российских артистов".
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    РФ призвала ОБСЕ дать оценку ситуации с голландскими журналистами
    15:09 09.01.2017
    3574Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Глава комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина считает, что произошедшему должна быть дана оценка со стороны международных институтов, в частности представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Миятович.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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