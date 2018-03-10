По мнению члена парламентской фракции "Самопомич" Елены Сотник, "миротворцы в Донбассе призваны обеспечить выборы и, по сути, впихнуть российских агентов, террористов и сепаратистов в управление этими территориями".
Постоянные драки в стенах Верховной Рады и за ее пределами уже порядком надоели тем, кто пришел в парламент работать, а не развлекаться. Свести количество потасовок к минимуму может Кодекс поведения нардепов, который уже разрабатывают в ВР.
По словам депутата Верховной Рады Елены Сотник, Генпрокуратура Украины остановила досудебное следствие по уголовным производствам в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и других высокопоставленных чиновников.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По мнению члена парламентской фракции "Самопомич" Елены Сотник, "миротворцы в Донбассе призваны обеспечить выборы и, по сути, впихнуть российских агентов, террористов и сепаратистов в управление этими территориями".
По мнению члена парламентской фракции "Самопомич" Елены Сотник, "миротворцы в Донбассе призваны обеспечить выборы и, по сути, впихнуть российских агентов, террористов и сепаратистов в управление этими территориями".
По мнению члена парламентской фракции "Самопомич" Елены Сотник, "миротворцы в Донбассе призваны обеспечить выборы и, по сути, впихнуть российских агентов, террористов и сепаратистов в управление этими территориями".
По мнению члена парламентской фракции "Самопомич" Елены Сотник, "миротворцы в Донбассе призваны обеспечить выборы и, по сути, впихнуть российских агентов, террористов и сепаратистов в управление этими территориями".