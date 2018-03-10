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Постоянные драки в стенах Верховной Рады и за ее пределами уже порядком надоели тем, кто пришел в парламент работать, а не развлекаться. Свести количество потасовок к минимуму может Кодекс поведения нардепов, который уже разрабатывают в ВР.