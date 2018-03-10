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    Елена Сотник

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Елена Сотник о миротворцах в Донбассе. Видео
    Нардеп Сотник о планах России "впихнуть" своих агентов в Донбассе 
    01:57 13.02.2018
    323Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По мнению члена парламентской фракции "Самопомич" Елены Сотник, "миротворцы в Донбассе призваны обеспечить выборы и, по сути, впихнуть российских агентов, террористов и сепаратистов в управление этими территориями".
    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко
    Драки в Раде. Как остановить дебоширов?
    16:20 11.02.2017
    813Драки в Верховной Раде. Лещенко vs Мельничук
    Постоянные драки в стенах Верховной Рады и за ее пределами уже порядком надоели тем, кто пришел в парламент работать, а не развлекаться. Свести количество потасовок к минимуму может Кодекс поведения нардепов, который уже разрабатывают в ВР.
    Елена Сотник
    В Раде полный хаос, и пришло время наказывать депутатов-хулиганов - Сотник
    17:27 10.02.2017
    741Драки в Верховной Раде. Лещенко vs Мельничук
    По словам одного из авторов Кодекса поведения народного депутата, усмирить не вполне адекватных парламентариев поможет ограничение его публичных функций.
    Елена Сотник
    ГПУ остановила следствие по делу Януковича - нардеп Сотник
    21:58 17.11.2016
    827Дело Майдана поссорило Луценко и Горбатюка
    По словам депутата Верховной Рады Елены Сотник, Генпрокуратура Украины остановила досудебное следствие по уголовным производствам в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и других высокопоставленных чиновников.
    Стена на границе Украины с Россией
    Проект "Стена" за 4 млрд грн на границе с РФ шокирует "надежностью" 
    06:09 21.07.2016
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    "Ямой стоимостью 4 миллиарда гривен" назвала народный депутат от фракции "Самопомич" Елена Сотник проект "Стена" на границе с РФ, на "котором пиарился экс-премьер Арсений Яценюк".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Елена Сотник о миротворцах в Донбассе. Видео
    Нардеп Сотник о планах России "впихнуть" своих агентов в Донбассе 
    01:57 13.02.2018
    323
    По мнению члена парламентской фракции "Самопомич" Елены Сотник, "миротворцы в Донбассе призваны обеспечить выборы и, по сути, впихнуть российских агентов, террористов и сепаратистов в управление этими территориями".
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